Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
FONBET Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 10:47

В Москве появится Международная академия хоккея Александра Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о планах по строительству спортивных объектов в городе.

По словам Собянина, к 2030 году в Москве будет построено около 500 всесезонных спортивных объектов. В частности, Мневниковской пойме появится Международная академия хоккея Александра Овечкина. Также планируется постройка спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте и спортивного комплекса «Вышка» в Москворечье-Сабурове.

Кроме того, мэр Москвы рассказал о планах по реконструкции спорткомплекса «Олимпийский». Там откроется аквапарк, 15 бассейнов, спортивные и концертные залы и беговая дорожка длиной один километр.

Источник: https://www.sobyanin.ru/nashi-zadachi-strategiya-razvitiya-sporta-moskvy-part-2
Александр Овечкин
Хоккей
Сергей Собянин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россияне стали реже брать автокредиты
В Сочи более 20 человек доставили в полицию после массовой драки
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Сенатор штата Кентукки умер от травм после падения в пустой бассейн
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя