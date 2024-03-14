В РУСАДА рассказали, почему хоккеистов «Толпара» пока нет в списке дисквалифицированных

В пресс-службе РУСАДА сообщили, что организация внесет фамилии игроков «Толпар» в списки дисквалифицированных спортсменов не ранее, чем истечет срок возможности подачи апелляции на решение об их наказании.

«Информация пока не опубликована, так как срок на апелляцию еще не истек. Срок подачи на апелляцию отсчитывают после получения сторонами решения в полном объеме. У дисциплинарного антидопингового комитета есть 45 дней для подготовки решения», — сообщил ТАСС источник.

В январе стало известно, что мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов «Толпара».

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.