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Сегодня, 18:51

В Санкт-Петербурге пройдет второй этап Всероссийского чемпионата по следж-хоккею

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Санкт-Петербург примет второй этап Всероссийского чемпионата по следж-хоккею среди взрослых любительских команд.

Матчи состоятся с 24 по 25 октября на ледовой арене «Динамо Юниор». Участие в петербургском этапе принимают ЦСК ВВС (Самарская область), «Торпедо-Следж» (Нижний Новгород), СКА-Стрела (Санкт-Петербург), «Больше чем спорт» (Саранск), «Легион-Следж» (Ростов-на-Дону) и «Локо-Следж» (Ярославль). В их составе сыграют как дети с ОВЗ, выросшие из детских следж-хоккейных команд, так и военнослужащие, получившие травмы в ходе СВО.

Первый этап чемпионата проходил в Самаре с 24 по 25 августа. Победу в нем одержала команда «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург).

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и является логическим продолжением проекта «Школа адаптивного хоккея», который был направлен на открытие в 2023 году 15 новых детских секций в России.

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