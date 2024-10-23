В Санкт-Петербурге пройдет второй этап Всероссийского чемпионата по следж-хоккею

Санкт-Петербург примет второй этап Всероссийского чемпионата по следж-хоккею среди взрослых любительских команд.

Матчи состоятся с 24 по 25 октября на ледовой арене «Динамо Юниор». Участие в петербургском этапе принимают ЦСК ВВС (Самарская область), «Торпедо-Следж» (Нижний Новгород), СКА-Стрела (Санкт-Петербург), «Больше чем спорт» (Саранск), «Легион-Следж» (Ростов-на-Дону) и «Локо-Следж» (Ярославль). В их составе сыграют как дети с ОВЗ, выросшие из детских следж-хоккейных команд, так и военнослужащие, получившие травмы в ходе СВО.

Первый этап чемпионата проходил в Самаре с 24 по 25 августа. Победу в нем одержала команда «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург).

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и является логическим продолжением проекта «Школа адаптивного хоккея», который был направлен на открытие в 2023 году 15 новых детских секций в России.