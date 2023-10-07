Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге

Сегодня, 16:21
В декабре в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого-канала-2023, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).
Сборная России будет представлена командой «Россия 25», состав которой будет утвержден позднее.
Матчи пройдут с 14 по 17 декабря в «Ледовом дворце».
14 декабря:
14:00 — Белоруссия — Китай
18.30 — Россия — Казахстан
15 декабря:
Турнир по хоккею «3 на 3»
16 декабря:
11:00 — Казахстан — Китай
15:00 — Россия — Белоруссия
17 декабря:
11:00 — Белоруссия — Казахстан
15:00 — Россия — Китай