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Сегодня, 16:21

Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В декабре в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого-канала-2023, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Сборная России будет представлена командой «Россия 25», состав которой будет утвержден позднее.

Матчи пройдут с 14 по 17 декабря в «Ледовом дворце».

14 декабря:

14:00 — Белоруссия — Китай

18.30 — Россия — Казахстан

15 декабря:

Турнир по хоккею «3 на 3»

16 декабря:

11:00 — Казахстан — Китай

15:00 — Россия — Белоруссия

17 декабря:

11:00 — Белоруссия — Казахстан

15:00 — Россия — Китай

Источник: ФХР
Хоккей
Сборная России по хоккею
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