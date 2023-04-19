В Сириусе пройдет Фестиваль адаптивного хоккея

25 апреля в Сириусе стартует юбилейный, пятый Всероссийский Фестиваль адаптивного хоккея, который продлится в течение пяти дней и объединит около 1700 человек из 39 регионов нашей страны, сообщает пресс-служба Федерации адаптивного хоккея.

Участниками Фестиваля станут 63 детско-юношеских команды. В трех дисциплинах (следж-хоккей для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта и хоккей для незрячих и слабовидящих) будет сыграно 105 матчей. Традиционно все команды будут смешанными — в играх примут участие мальчики и девочки старше 7 лет.

Призовые места и медали в этом году будут разыграны только в дисциплине следж-хоккей в двух дивизионах из пяти. Финалы пройдут 29 апреля на ледовой арене «Шайба». Организаторами было принято решение, что игры среди младших следж-хоккеистов, а также в дивизионах незрячих хоккеистов и специального хоккея пройдут без медалей за места и проигравших.

Игры Фестиваля пройдут на ледовых аренах «Шайба» и «Айсберг» в Олимпийском Парке, а также «Льдинка» и «Снежинка».