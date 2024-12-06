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Сегодня, 14:20

В «СКА-1946» назвали матч МХЛ под открытым небом знаковым событием российского хоккея

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер «СКА-1946» Вячеслав Солодухин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о «Молодежной классике», которая пройдет на открытом воздухе на стадионе футбольного «Арсенала» в Туле. Завтра армейцы сыграют с «Академией Михайлова».

— Как провели тренировку перед «Молодежной классикой»?

— Положительный вайб, приятные эмоции. Вспомнил, как сам играл в детстве на открытой коробке. История интересная, видно, что ребятам она нравится. Только положительные впечатления от сегодняшнего дня. Все в предвкушении завтрашней игры.

— Что скажете об организации мероприятия? Довольны, как оборудовали хоккейную коробку на футбольном стадионе и как разместили раздевалки команд?

— Качество льда сегодня хорошее. Посмотрим, как будет завтра. По организации вся эта история нестандартна. Футбольный стадион, играем в хоккей — есть нюансы в плане быта. В течение дня обустроимся. Организация приятная, рады принять участие в таком мероприятии. Это знаковое событие для российского хоккея, в частности для молодежного.

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