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Сегодня, 15:33

Фетисов поздравил спортсменов и болельщиков с наступающим Новым годом: «Важно быть всегда вместе!»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил российских болельщиков и спортсменов с наступающим Новым годом.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Мы пока что без международных соревнований, но ничего страшного. Нужно поднимать уровень соревнований у себя в стране. Болельщикам пожелаю терпения, чтобы они поддерживали наших ребят на любых соревнованиях. А спортсмены должны отдаваться всегда, они должны поднимать уровень наших состязаний до международных. Только таким образом мы сумеем привлечь новых болельщиков на стадионы и людей в спортивные секции. Важно быть всегда вместе — болельщикам и спортсменам!» — сказал Фетисов «СЭ».

С 2022 года российские и белорусские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от участия в международных турнирах. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом атлеты из этих стран не будут допущены к участию в соревнованиях по командным видам спорта.

Вячеслав Фетисов
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