Ягр продаст «Кладно» чешскому бизнесмену Томашу Драстилу

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр продает клуб «Кладно», сообщает idnes.cz.

По информации источника, обладателем 80 процентов хоккейной команды станет бизнесмен Томаш Драстил, остальные 20 процентов останутся за Ягром. Официальное объявление сделки произойдет 30 января на специальной конференции.

Отмечается, что главной целью чешского предпринимателя является развитие молодежной структуры клуба и налаживание связей с городской администрацией Кладно.

Ягр приобрел контрольный пакет акций «Кладно» в 2011 году. С того момента он совмещает карьеру игрока и владельца клуба. В этом сезоне 52-летний нападающий провел 26 матчей и набрал 11 (4+7) очков.