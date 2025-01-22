Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
FONBET Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2025
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
OLIMPBET ВХЛ
OLIMPBET МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 17:03

Ягр продаст «Кладно» чешскому бизнесмену Томашу Драстилу

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр продает клуб «Кладно», сообщает idnes.cz.

По информации источника, обладателем 80 процентов хоккейной команды станет бизнесмен Томаш Драстил, остальные 20 процентов останутся за Ягром. Официальное объявление сделки произойдет 30 января на специальной конференции.

Отмечается, что главной целью чешского предпринимателя является развитие молодежной структуры клуба и налаживание связей с городской администрацией Кладно.

Ягр приобрел контрольный пакет акций «Кладно» в 2011 году. С того момента он совмещает карьеру игрока и владельца клуба. В этом сезоне 52-летний нападающий провел 26 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Источник: indes.cz
Яромир Ягр
Хоккей
Читайте также
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя