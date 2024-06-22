Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2024
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Olimpbet ВХЛ
Olimpbet МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 11:36

Защитник «Каролины» Орлов рассказал, каких бы результатов могли бы добиться россияне на международных соревнованиях

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал, каких бы результатов могли бы добиться российские хоккеисты на международных соревнованиях.

— Если бы российские хоккеисты сейчас выступали на международных соревнованиях, каких результатов могли бы добиться?

— Тяжело сказать. Потому что когда смотришь по телевизору, тяжело увидеть какие-то мелочи. Когда смотришь вживую или, тем более, играет против ребят, все по-другому воспринимаешь. Поэтому тяжело мне оценивать. Думаю, что результаты были бы хорошие. Потому что у нас есть хоккей, есть детские школы, которые развивают игроков. Не зря молодые ребята приезжают в НХЛ и пытаются там закрепиться.

— Третьяк недавно заявлял, что прорабатывается возможность игры с канадцами. Верите, что это реально?

— Я не знаю, не присутствую на переговорах. Хотелось бы, чтобы мы уже вернулись на Чемпионат мира, на Олимпиаду. Конечно, тяжело, что международных соревнований нет.

— Вы замечали, что иностранцы хотят, чтобы Россия играла?

— Нет особо таких разговоров. Все сконцентрированы на сезоне. Поэтому такого нет.

Российские спортсмены отстранены от участия в междунарожных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Дмитрий Орлов
НХЛ
1
0
Читайте также
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид играет в дырявых носках
«Рубин» оштрафует и накажет Даку за оскорбительную кричалку на Евро-2024
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Это часть «культуры отмены». Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Отстраненный от олимпийского отбора российский спортсмен призвал поддержать тех, кто поедет на Игры в Париж
Российский каноист Павлов — об отстранении от олимпийского отбора: «Не согласен с этим решением»
Российский каноист Павлов — об иностранцах на Играх БРИКС: «Люди боятся, им запрещают. Грозят отстранением от Олимпиады»
«Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС
Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Четырехкратная чемпионка мира по танцам хотела бы выступить вместе с Овечкиным и Капризовым