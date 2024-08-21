Заслуженный тренер России Новиков поддержал решение ВХЛ использовать кириллицу на форме игроков

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение ВХЛ писать фамилии на форме игроков кириллицей.

Об изменениях лига объявила 20 августа.

«В ВХЛ перевод фамилий на русский язык с учетом того, что матчи проходят в нашей глубинке, абсолютно оправдан. А для иностранцев можно допустить надписи на английском языке. Когда коверкают наши фамилии — это диверсия. Когда ребята играют дома и их фамилии на родном языке, их родные и близкие все сразу видят. Им не нужно ничего выдумывать. А для наших парней это очень престижно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новый сезон ВХЛ стартует 2 сентября, в нем примут участие исключительно российские клубы. Всего в чемпионате сыграет 33 команды.