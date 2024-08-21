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Сегодня, 09:12

Заслуженный тренер России Новиков признался, что не понимает нового названия ВХЛ

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, что не понимает смысл нового названия ВХЛ.

До 2022 года турнир носил название Высшей хоккейной лиги. Затем его переименовали во Всероссийскую хоккейную лигу.

«Что касается ВХЛ, то я не совсем понимаю нынешнюю расшифровку этой аббревиатуры. Что это значит — Всероссийская хоккейная лига? Хорошо, если бы там еще участвовали иностранные команды. Но в ВХЛ все клубы — российские. И чем тогда российская отличается от всероссийской?» — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Лига была основана в 2010 году. В сезоне-2023/24 обладателем Кубка Петрова и чемпионом ВХЛ стал «Нефтяник» из города Альметьевск.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
Юрий Новиков
ВХЛ
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