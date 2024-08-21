Заслуженный тренер России Новиков призвал к реформе ВХЛ и КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что ВХЛ необходимо изменение формата соревнований.

«Я давно говорю, что надо заняться ВХЛ. Она недопустимо растянута. Нужно создать Суперлигу, где будет настоящая бойня за место и результат. А дальше уже можно будет подумать о переходном турнире между ней и командами, которые не попали в плей-офф в КХЛ.

Это недопустимо, когда люди заканчивают сезон в феврале. Непонятно, что с ними делать: тренировать или нет. Начинается растренированность и расслабление. Надо думать, как поднять эти команды, как им в спортивном плане усложнить жизнь, создав конкуренцию в предсезонном турнире.

Не надо бояться того, что КХЛ будет играть переходные игры в Тюмени или Новокузнецке. Это только поднимет статус лиги. Но для этого надо создать Суперлигу. По мне, у ВХЛ никакой эффективности», — сказал Новиков.

Новый сезон ВХЛ стартует 2 сентября, в нем примут участие исключительно российские клубы. Всего в чемпионате сыграет 33 команды.

Действующим чемпионом турнира и обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из города Альметьевск.