Жамнов отреагировал на заявление главы МОК Баха по допуску россиян

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал высказывание президента МОК Томаса Баха по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Хорошо, что ситуация со стороны МОК начала выправляться, но до зимней Олимпиады опять все может поменяться. Сборная продолжает работать над подготовкой к будущей Олимпиаде, несмотря на все высказывания и изменения», — цитирует Sport24 Жамнова.

В феврале прошлого года сборная России по хоккею была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.