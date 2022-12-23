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Сегодня, 13:30

Жамнов — о приглашении в сборную Ларионова: «Сейчас тренерский штаб сформирован»

Жамнов поделился мнением о приглашении в сборную России по хоккею Ларионова
Михаил Скрыль
Корреспондент
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приглашении в штаб сборной Игоря Ларионова.

— В «Торпедо» сейчас отлично работает Игорь Ларионов. Не думали пригласить его в штаб сборной?

— Мы часто общаемся с ним. Посмотрим, как все сложится дальше. Сейчас тренерский штаб сформирован. Я не могу говорить, что ребята не справляются с работой. Все мы совершаем ошибки, просто из них надо сделать правильные выводы, чтобы не проиграть следующий финал.

— Вам нравится стиль «Торпедо»?

— Я смотрел много матчей «Торпедо». Хотели пригласить ребят из этой команды, но, к сожалению, из-за травм не получилось. Будем дальше следить за ними. Стиль «Торпедо» мне нравится. Они играют в атакующий хоккей. До последней минуты стараются действовать в атаке. Но мы понимаем, что регулярка и плей-офф — разные вещи. Посмотрим, как сложится для них плей-офф. Надеюсь, у команды все получится.

— Можно играть, а можно выигрывать — вы об этом?

— Конечно. Вернемся опять же к финнам. Они показывают не такой яркий хоккей, но выиграли Олимпиаду и последние чемпионаты мира.

Полностью интервью Жамнова «СЭ» читайте здесь

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Жамнов — о сборной Финляндии: «Они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат»