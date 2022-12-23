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Сегодня, 13:00

Жамнов — о сборной Финляндии: «Они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат»

Жамнов поделился мнением об игре сборной Финляндии
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты сборной Финляндии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» высказался об игре сборной Финляндии.

— Если посмотрим на сборную Финляндии последних лет, то тренерский штаб выжимает из игроков максимум. Каждый хоккеист становится лучшей версией себя в клубе. Почему в нашей сборной это не работает?

— Финны играют в организованный хоккей от обороны. Это дает свои плоды. Нам не удалось взломать их оборону на Олимпиаде и многих чемпионатах мира. Финны играют дисциплинированно, без лишних действий, строго по тренерскому заданию. Может быть, они показывают не такой яркий хоккей, но он дает результат. Мы же хотели совместить и креативный хоккей, и игру по заданию.

Полностью интервью Жамнова «СЭ» читайте здесь

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