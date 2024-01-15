Георгиев, Кучеров и Тарасенко — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. Он провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Сам вратарь отразил 74 из 80 бросков и провел одну игру на ноль, показав коэффициент надежности 1,95.

Второй звездой признан форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. В трех матчах он набрал 5 (0+5) баллов при показателе полезности «0».

Третьей звездой месяца назван Владимир Тарасенко из «Оттавы». Он сыграл в трех матчах и отметился 4 (2+2) очками при показателе полезности «+2».