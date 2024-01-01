Кучеров, Капризов и Чинахов — в тройке российских звезд декабря в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшего месяца среди россиян стал нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. В 14 матчах он набрал 22 (11+11) очка при показателе полезности «+2».

Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который принял участие в 13 матчах и набрал 14 (6+8) баллов при показателе полезности «+8».

Третьей звездой месяца назван нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Он набрал 12 (7+5) очков в 14 играх при показателе полезности «0».