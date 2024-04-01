Панарин, Василевский и Самсонов — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. На его счету 8 (1+7) очков в трех встречах, восемь бросков в створ при коэффициенте полезности «+6».

Второй звездой стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он принял участие в двух победных матчах, отразив 50 из 52 бросков по воротам. Коэффициент надежности голкипера — «1».

Третьей звездой недели выбран Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифз». Он провел всего одну встречу, но не позволил себя пробить, отразив 34 из 34 бросков. Его коэффициент надежности — «0».