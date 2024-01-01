Свечников, Панарин и Шестеркин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В трех матчах он набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+4».

Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В трех матчах он набрал 6 (5+1) баллов при показателе полезности «+6».

Третьей звездой месяца назван партнер Панарина, вратарь Игорь Шестеркин. Он сыграл в двух матчах и отразил 60 из 62 бросков, принеся «Рейнджерс» две победы.