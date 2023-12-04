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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 19:00

Неделя феноменального Бобровского: российский вратарь гонится за новым рекордом!

Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Getty Images
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За два матча голкипер «Флориды» пропустил лишь одну шайбу.

«СЭ» продолжает спецпроект, в котором журналисты отдела хоккея вместе с PARI каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

В выборе лучшего игрока последней недели НХЛ сложилась уникальная ситуация для нашего проекта. Впервые победил вратарь! Сергей Бобровский из «Флориды» выиграл два матча из двух, пропустив лишь одну шайбу. Феноменальная статистика на коротком отрезке позволила опередить других российских героев недели НХЛ: Артемия Панарина, Дмитрия Воронкова, Егора Чинахова и Никиту Кучерова.

В прошлом плей-офф, когда голкипер активировал режим Бога, списавшие Бобровского критики невольно пожимали плечами. Настоящий Бобровский вернулся! Сергей вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли и до последнего претендовал на «Конн Смайт Трофи», вручаемый самому ценному игроку плей-офф. Для «Пантерз» вратарь так и остался MVP. Новый сезон Бобровский начал без феерии и пока не возвращался к кубковому режиму. Однако в последнюю неделю провел два великолепных матча и улучшил статистику.

Угадай, как сыграют в следующих матчах команды Бобровского, Чинахова и Панарина! Зарегистрируйся в PARI, поставь на игры «Флориды», «Коламбуса» и «Рейнджерс» и получи фрибет 1000 рублей

Обе победы «Флориды» с Бобровским в воротах получились разгромными. «Пантерз» разделались с аутсайдерами — «Оттавой» и «Монреалем», забросив в каждом матче по пять шайб. Не сказать, что Сергею пришлось стоять на голове, чтобы держать команду в игре. 20 бросков голкипер отразил против «Сенаторз», 21 — против «Канадиенс». Нагрузка совсем не запредельная. Если верить аналитическому порталу Naturalstattrick, в обоих матчах xG (ожидаемые голы) соперников «Флориды» не перевалили за два: 1,6 от «Оттавы», 1,55 — от «Монреаля». Но показательно, что в двух других матчах на неделе без россиянина «Пантерз» уступили.

Сергей также оформил ценное статистическое достижение. Отыграв на ноль против «Оттавы», Бобровский сделал 40-й шатаут в НХЛ. Юбилейная «сухая» победа позволила выйти на четвертое место в лиге по этому показателю среди российских голкиперов. Впереди только две легенды — Евгений Набоков (59 «сухарей») и Николай Хабибулин (46), а Бобровский замыкает тройку вместе с Семеном Варламовым (40). Сергею — 35 лет, контракт с «Пантерз» действует до 2026 года. Воспитанник «Кузни» вряд ли успеет превзойти рекорд Набокова, но опередить Хабибулина вполне по силам уже в следующем сезоне. Хотя сам Бобровский всегда говорил, что статистические успехи для него второстепенны. Главное — победы команды.

Регулярку «Флорида» начала в группе лидеров Восточной конференции. Что удивительно, по статистике Сергей незначительно уступает дублеру — Энтони Столарзу — и по коэффициенту надежности, и по проценту отраженных бросков. Позиции российского голкипера как первого номера крепки. Все помнят, как Бобровский преобразился перед прошлым плей-офф. Почему бы Сергею не повторить подвиг весной 2024 года? Два первых месяца регулярки воспитанник «Кузни» играет на хорошем уровне — без феерии, но в то же время входит в тройку лучших вратарей по победам. Ну а на последней неделе Бобровский принес «Флориде» две победы, пропустив лишь одну шайбу, и заслуженно победил в нашем традиционном опросе.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 1000 рублей всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

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Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Флорида Пантерз
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