Настоящий Капризов вернулся! Кирилл — лучший российский хоккеист недели НХЛ

Нападающий повторил клубный рекорд «Миннесоты».

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Валерий Ничушкин.

«Он вернулся» — краткая, но максимально подходящая формулировка для описания игры Капризова в последних матчах. Нападающего «Миннесоты» признала лучшим на неделе сама НХЛ. И есть за что! Он набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах, став автором решающих шайб в двух овертаймах подряд — против «Монреаля» и «Бостона». Ранее в клубной истории это удалось сделать только защитнику Бренту Бернсу. Победителей любят всегда и везде, поэтому Капризова выделили на фоне конкурентов. Его команда с приходом нового главного тренера Джона Хайнса выиграла 10 из 13 матчей, вернулась в борьбу за место в плей-офф и на рождественскую паузу ушла в прекрасном расположении духа.

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От российского форварда давно ждали большего, что совершенно логично применительно к одному из самых высокооплачиваемых хоккеистов мира. В нынешнем сезоне лидер «Уайлд» получит 12,5 миллиона долларов, деля четвертое-шестое места в компании с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и непонятно как затесавшимся сюда защитником «Чикаго» Сетом Джонсом. Большие деньги — это всегда большой спрос. К Капризову начали появляться вопросы. До прошлой недели за 29 матчей с начала чемпионата он забил всего три гола в равных составах, а суммарно — восемь. Для игрока, который выдал два мощных сезона подряд с 40 заброшенным шайбами и больше одной в среднем за игру, это почти провал. Вернулся Капризов очень своевременно со всех точек зрения — и команде помог, и критиков успокоил.

Поиски истины со стороны североамериканских экспертов, аналитиков и журналистов свет на реальные причины неудачного старта российского форварда не пролили. Он стал создавать меньше голевых моментов, чем в прошлом сезоне, но эта цифра ничего не объясняет, поскольку хуже стала играть вся команда. Кто-то убеждал, что Капризов не до конца здоров и до сих пор не отошел от повреждения, полученного еще в марте после силового приема защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Кубковую серию с «Далласом» россиянин провалил и никак не мог до минувшей недели включить полные обороты.

Еще одной причиной могла стать не самая лучшая игра его партнеров. Крайний нападающий всегда остается зависимой фигурой и в одиночку мало чего добьется, если только его фамилия не Овечкин и ему не 23 года. При всем уважении к талантам молодых Мэтта Болди и Марко Росси, не они тащат Капризова, а он — их. Хайнс любит тасовать звенья и в последнее время вернул к россиянину лучшего центрфорварда команды Йоэля Эрикссон Эка. Шведа можно отнести к работягам элитного уровня, но это не тот человек, который гарантированно делает окружающих сильнее. Важным фактором, объясняющим игровые проблемы «Миннесоты», следует считать отсутствие травмированных защитников Юнаса Бродина и Джареда Сперджена. Без этого дуэта как следует разгонять атаки, связывая оборону и нападение, получается стабильно только у Брока Фэйбера. Но он проводит лишь первый сезон в НХЛ.

Точный ответ сейчас получить невозможно. Капризов улучшил свой английский за три года, проведенные в Северной Америке, но в интервью отделывается общими фразами. Русским журналистам он и вовсе устроил тотальный игнор, поэтому рассуждать о том, что с ним происходит, приходится без возможности спросить о каких-то конкретных моментах. Последние матчи ему удались. Понять, остались ли все проблемы позади, помогут ближайшие две-три недели, а пока Капризов самостоятельно сделал себе хороший подарок к новогодним праздникам.