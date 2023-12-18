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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 19:30

Романов — лучший российский хоккеист недели НХЛ! Он может вырасти в элитного защитника

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Романов.
Фото Getty Images
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Игрок наконец получил большой шанс в «Айлендерс».

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Александр Романов, Егор Чинахов и Никита Кучеров.

Выделиться защитнику в современной НХЛ невероятно сложно, если не набирать кучу очков. Средняя результативность в последнее время выросла, поэтому шансы быть замеченным есть только у монстров типа Романа Йоси, Куинна Хьюза или Адама Фокса. Остальным надо выпрыгивать из трусов без гарантий успеха. От Александра Романова, вспоминая его яркую игру в атаке на молодежном уровне в составе сборной России, ждали большего. Сейчас он закрепился в первой паре команды, где главной звездой является вратарь Илья Сорокин. Возможно, не самое выдающееся достижение. Но его прогресс нельзя не отметить. Хотя обратить на себя внимание — вот парадокс — он заставил на минувшей неделе голом в матче с «Бостоном» и результативной передачей в игре с «Монреалем».

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Полтора года назад генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло отдал «Монреалю» за права на Романова два выбора на драфте в первом и третьем раундах. Тогда цена казалась несколько завышенной, учитывая, что свой атакующий потенциал молодой защитник и близко не раскрыл. Первый сезон в Нью-Йорке для него получился неоднозначным, как и у всей команды, которая въехала в плей-офф на плечах Сорокина. Однако с незапамятных времен существует неписаное правило — окончательно о защитнике можно судить только после того, как он проведет 250 игр в НХЛ. Иногда эта планка поднимается до цифры 300. С ходу выбить дверь с ноги в сильнейшей лиге мира получается только у уникумов типа Макара. Остальным нужно время, чтобы полностью реализовать себя. Сейчас в активе русского защитника 239 матчей.

Романов проводит четвертый сезон в НХЛ и, похоже, только теперь вышел на новый уровень стабильности, проводя по 23-24 минуты в первой паре «Айлендерс» рядом с Ноа Добсоном. Россиянину помог случай — его отправили на повышение после того, как три недели назад получил травму опытный Адам Пелек. С выросшей ответственностью он справляется уверенно. Понятно, что больше тяготеющий к атакующим действиям Добсон чаще берет игру на себя и не вылезает из спецбригад. Тогда как Романову приходится больше заниматься черновой работой и действовать по лучшим нападающим чужих команд. Но в игре российского защитника сейчас появляется зрелость — уходят ошибки при работе с шайбой, пропала суета при обороне в своей зоне, остались в прошлом силовые приемы ради силовых приемов. На глазах он вырастает в элитного защитника оборонительного плана, которого небоязно отправить оберегать преимущество в счете в концовке напряженных матчей.

До сих пор уверен, что Романов раньше времени сорвался в НХЛ, не развив свои лучшие качества в ЦСКА. В «Монреале» из игрока с большим атакующим потенциалом стали лепить нового Алексея Емелина — жесткого защитника, визитной карточкой которого стали силовые приемы. Не будь рядом Добсона, не исключено, что россиянин получил бы шанс проявить себя в большинстве в «Айлендерс». Жаль, но поезд, кажется, уже ушел, и своего Фокса в НХЛ мы пока не дождемся. Внук Зинэтулы Билялетдинова свое место под солнцем отвоевал. Это тоже неплохо. Особенно если речь идет о такой организации, как «Айлендерс», где всем в свои 81 (!) год заправляет консерватор и динозавр Лу Ламорелло. Было бы здорово, если Романов сохранил бы свои позиции и после возвращения Пелека в строй. Потом можно будет помечтать о чем-то большем.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

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Александр Романов
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ХК Нью-Йорк Айлендерс
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