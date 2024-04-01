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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 14:55

Панарин — лучший российский игрок недели в НХЛ! Хлебушек переписывает историю и делает партнеров сильнее

Панарин признан лучшим игроком недели в НХЛ по версии «СЭ»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артемий Панарин и Мика Зибанежад.
Фото Getty Images
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Безоговорочный топ прошедших семи дней.

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов корреспондентов «СЭ». По итогам прошедшей недели лучшим игроком стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

 

Хлебушек набрал сразу 8 (1+7) очков в трех матчах и покорил во встрече с «Филадельфией» долгожданную отметку в 100 баллов за один регулярный чемпионат. До этого элитный рубеж преодолевали лишь шесть игроков в истории «синерубашечников» — это Жан Рателль (1971/72), Марк Мессье (1991/92), Вик Хэдфилд (1971/72), Майк Роджерс (1981/82), Брайан Лич (1991/92) и Яромир Ягр (2005/06).

Благодаря голу и ассистентскому хет-трику в воскресном матче с «Аризоной» Хлебушек разделил с Мессье третье место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон (107). Нет сомнений, что в ближайшее время падет и достижение Рателя, выбившего 109 результативных баллов в сезоне-1971/72. А вот замахнуться на 123 очка Ягра в сезоне-2005/06 в оставшихся восьми играх будет довольно сложно. Впрочем, небольшой шанс на это еще есть.

 

«Наверное, он вышел в хоккее на другой уровень. Раньше ему помогали развиваться, сейчас он другим людям помогает. У него другой уровень мышления, и за счет этого, оптимизации своих действий он ничего не делает лишнего, понимает, где открыться, отдает куда надо, и пришел такой опыт.

Когда он пришел, в 13 лет уже был похож на хоккеиста. Играл с головой, мог видеть развитие ситуации. В хоккее очень многое зависит от умения предвидеть ситуацию, уметь видеть развитие ее в действии, предугадать действие соперника, он умел это делать с детства. Некоторые видят только короткий участок поля, а он видел глубину, свободные зоны», — прокомментировал игру Артемия его детский тренер Сергей Левашов.

Поспорить с тем, что Панарин делает партнеров лучше, сложно. Кто точно должен быть благодарен парню с Урала, так это его партнер по звену и первый номер драфта-2020 Алексис Лафреньер, который долгое время топтался на месте.

В тройке с россиянином 22-летний канадец по-настоящему расцвел. Теперь на его счету уже 52 (25+27) очка в регулярке, и в этом точно есть заслуга россиянина. Достаточно посмотреть на то, что сразу 12 шайб молодой франкофон забросил при непосредственной помощи главной звезды ньюйоркцев. Осталось только перенести родившуюся по ходу регулярки химию на плей-офф и пошуметь в матчах Кубка Стэнли.

 

 

Артемий Панарин
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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