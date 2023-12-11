Тарасенко — лучший российский хоккеист недели! Прервал безголевой отрезок и подал пример Овечкину

Нападающий тащит забуксовавшую «Оттаву».

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея вместе с букмекерской компанией PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и Егор Чинахов.

«Оттава» в текущий момент находится на последнем месте в Восточной конференции, что никак не увязывается с амбициозными планами клуба, летом обоснованно рассчитывавшего как минимум бороться за плей-офф. Активная работа на рынке, смена владельца, отставка генерального менеджера Пьера Дориона — пока эти радикальные шаги не изменили мнения о команде. Огромный потенциал ее очевиден, но растрачивается впустую. После возвращения из Европы команда проиграла три матча подряд и рухнула на дно таблицы. Еще немного — и последние дни главного тренера Ди-Джея Смита были бы спеты.

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В дело вмешались два фактора — удачная игра вратарей Антона Форсберга и Йоонаса Корписало, а также пробуждение Владимира Тарасенко. Сибиряк действовал неплохо, если отталкиваться от визуальных впечатлений и продвинутой статистики. Однако голевое молчание длиной в 13 матчей наводило на печальные мысли.

В карьере любого снайпера есть провальные отрезки, когда шайба летит куда угодно, но только не в сетку. Сейчас через этот тяжелый с психологической точки зрения период проходит Александр Овечкин в «Вашингтоне». Применительно к «Оттаве» подобную проблему решить проще, поскольку вариативность в команде лучше.

Тарасенко наконец получил возможность выходить с классными партнерами — самым талантливым атакующим игроком команды Тимом Штюцле и пробивным форвардом Дрэйком Батерсоном. Есть мозг, есть жесткость, есть снайпер. Далеко не факт, что это сочетание будет успешным на протяжении долгого времени. Зато прямо сейчас «Оттава» смотрится неплохо, выиграв два матча из трех. Особенно впечатляющей получилась победа над одним из лидеров сезона «Рейнджерс» (6:2), который не спас даже великолепный Игорь Шестеркин. Российский вратарь пропустил целых пять шайб! В активе Тарасенко — 3 (2+1) очка.

С «Торонто» (3:4) ему и его партнерам немного не повезло. Зато они отыгрались по полной на совсем не слабом в нынешнем чемпионате «Детройте» (5:1). Россиянин оба своих балла за результативность набрал в большинстве — снова, как и в игре с «Рейнджерс», став автором победной шайбы.

Утверждение, что «Сенаторы» пошли на поправку и скоро у них все наладится, тянет на сравнение с ненужным забегом перед движущимся поездом. Состояние команды можно определить только на более длинной дистанции. Сейчас она, несмотря на все трудности первой части сезона, идет по графику «50 процентов очков». Серия из трех-четырех побед вернет «Оттаву» в реальную гонку за плей-офф. И если эта непростая миссия завершится к апрелю удачно, то о «факторе Тарасенко» обязательно придется вспомнить еще неоднократно. Большие дела начинаются с мелких шагов. Россиянин на минувшей неделе его сделал. Поддержат ли остальные?

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