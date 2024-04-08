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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 17:15

Малкин затащит «Питтсбург» в плей-офф? Российский ветеран все еще в порядке

Малкин признан лучшим игроком недели в НХЛ по версии «СЭ»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Малкин.
Фото Getty Images
Евгений Малкин и Крис Летанг.
Фото Getty Images
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«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов корреспондентов «СЭ». По итогам прошедшей недели лучшим игроком стал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Еще пару недель назад казалось, что «Питтсбург» в этом сезоне точно пролетает мимо плей-офф. После выездных поражений от «Нью-Джерси» (2:5), «Далласа» (2:4) и «Колорадо» (4:5 ОТ) «Пингвинз» сильно отстали от кубковой восьмерки. Учитывая, что перед дедлайном они обменяли в «Каролину» ключевого нападающего Джейка Гюнцеля, можно было прогнозировать, что «Питтсбург» уйдет в перестройку, давая больше шансов молодым игрокам. Но «пингвины» начали выигрывать!

В семи последних матчах «Питтсбург» выиграл шесть раз, а единственный проигранный матч завершился в овертайме. В итоге Кросби и компания ожесточенно вклинились в борьбу за место в плей-офф. Одним из героев команды наряду с Сидом, Крисом Летангом и вратарем Алексом Недельковичем стал российский нападающий Евгений Малкин. Легендарный хоккеист «Питтсбурга» на минувшей неделе набрал 6 (4+2) очков и по праву обошел в нашем опросе Никиту Кучерова с Артемием Панариным.

Особенно эмоциональным получился для Малкина домашний матч против «Тампа-Бэй» (5:4). Евгений на глазах приехавших к нему в гости родителей сделал дубль и довел счет шайбам в нынешнем сезоне до солидной отметки «25». После второго гола своего сына его отец Владимир даже пустил слезу от избытка чувств. Теперь Малкину точно нельзя отпускать своих родных до конца сезона — они его вдохновляют.

Интересно, что Малкин месяц назад уверенно заявил, что верит в команду и своих товарищей. Тогда его слова о шансах «Питтсбурга» попасть в плей-офф воспринимались как самовнушение. Но опыт легенд клуба сделал свое дело — кажется, теперь именно «Пингвинз» фавориты борьбы за кубковую восьмерку.

Евгений Малкин и Крис Летанг.
Фото Getty Images

Разговоры о том, что карьера игрока идет на спад, всегда возникают при достижении определенного возраста. И пусть по средней результативности нынешний сезон Малкина чуть хуже, куда важнее, что он за последние два года не пропустил ни одной игры — как вам такое в 37 лет?

Конечно, шансы выиграть четвертый Кубок Стэнли в карьере (а такого среди россиян не добивался никто) у Малкина крайне малы. Все-таки уже в первом раунде, если «Питтсбург» выйдет в плей-офф, его ждет встреча с «Рейнджерс», «Бостоном» или «Каролиной». Но «Пингвинз» уже показали, что для них нет ничего невозможного.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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