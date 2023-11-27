Бучневич — лучший российский хоккеист недели НХЛ! Завалил старт сезона, но теперь блистает

За последние семь дней сделал 3+3!

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Павел Бучневич, Яков Тренин и Никита Кучеров.

Бучневичу не повезло. Иначе бы о нем говорили и писали в разы больше. Всем известно, что Павел, будучи человеком амбициозным, по этому поводу серьезно переживает. Его сверстники и партнеры по юниорской сборной России 1995 года рождения Валерий Ничушкин и Иван Барбашев уже выиграли титулы в НХЛ, а Владимир Ткачев превратился в главную звезду КХЛ. Но «Сент-Луис», даже несмотря на относительно свежую победу в Кубке Стэнли, всегда относился к командам, о которых говорят нечасто. Это особенности медийного рынка в НХЛ, где многие действительно важные темы интересны только на локальном уровне. Прошлогоднее выступление, когда «Блюз» с приличным составом пролетели мимо плей-офф и демонстрировали достаточно пресную игру, тоже не добавляет желания с головой погружаться в проблемы клуба, который в лучшем случае можно охарактеризовать как крепкого середняка. В его составе нет ни одной суперзвезды, которая была бы привлекательна только самим фактом своего наличия.

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Уверен в одном. Играй бы Бучневич в Канаде, от него бы местные СМИ по-хорошему сходили с ума вне зависимости от турнирного положения команды. Он не лезет за словом в карман и всегда говорит искренне, не сглаживая углы. Почти три недели назад, когда на старте сезона у него не шла игра, российский форвард прямо перед камерами заявил, что выглядит ужасно и никак не помогает команде. Публичное самобичевание в спортивном мире не принято. Обычно профессионал сдержан в оценках, а для себя любимого найдет кучу отговорок, включая бракованные клюшки, криворуких партнеров, тренера-самодура и плохо заточенные коньки. Бучневич — не такой.

Он выговорился, и с тех пор у него, что называется, полетело. Если в первых девяти матчах он набрал всего 3 (1+2) очка, то в следующих девяти — уже 13 (7+6). Россиянин отлично спелся с ведущим центрфорвардом команды Робертом Томасом. Канадец не жадный парень, готов при удобном случае сыграть на партнера. В последнее время главный тренер Крэйг Беруби добавил к этой связке расцветающего на глазах молодого Джейка Нейборса. Канадец, выбранный «Блюз» на драфте 2020 года под общим 26-м номером, только в своем втором полноценном сезоне в НХЛ стал оправдывать авансы. Его дубль в последнем матче с «Чикаго» стал прямым следствием двух отличных голевых передач в исполнении Бучневича.

Россиянин в нынешнем чемпионате забросил четыре шайбы при реализации лишнего — в два раза больше, чем вся остальная команда. При этом он не стоит в круге вбрасывания и не швыряет шайбу при первой удобной возможности, а ищет оптимальные варианты. В начале своей карьеры воспринимавшийся как чисто атакующий игрок, Павел с годами вырос в отличного универсала, способного классно действовать в меньшинстве и не забывающего об интересах команды. Лучшим словом, описывающим стиль Бучневича, можно назвать рационализм. Форвард по-прежнему бывает эффектен время от времени, но давно прошли времена, когда он делал финт ради финта. Сейчас это взрослый, состоявшийся мастер в самом расцвете сил. Очень жаль, что сборная России еще не скоро вернется на международную арену. Поэтому талант и игровая зрелость Бучневича пока являются эксклюзивным достоянием немного провинциального «Сент-Луиса».

«Блюз» в своем нынешнем виде сложно считать претендентом на титул. В ближайшем будущем — вероятно, тоже. Хотя лидеры еще не вышли в тираж и в команде нет откровенно слабых мест. Даже нестабильный, как приморская погода, вратарь Джордан Биннингтон в нынешнем сезоне прибавил, помогая «Сент-Луису» держаться в зоне плей-офф. Этот успех тоже выглядит локальным достижением, но заслуг Бучневича и его товарищей нисколько не умаляет. После полутора месяцев со старта регулярного чемпионата команда превосходит предсезонные ожидания.

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