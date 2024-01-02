Кучеров снова лучший российский игрок месяца! Второй «Арт Росс» Никиты становится все более реальным

В декабре форвард «Тампы» сделал 11+11.

«СЭ» подводит промежуточные итоги спецпроекта, в котором журналисты отдела хоккея вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Второй месяц подряд первое место осталось за Никитой Кучеровым, который уже несколько недель лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

Стабильность, с которой идет по дистанции чемпионата лидер «Тампы», по-настоящему поражает. В этой регулярке 86-й номер «Лайтнинг» позволил себе остаться без очков в двух матчах подряд всего три раза! Он не растворяется и не пропадает даже в играх, в которых «Молнии» выглядят откровенно слабо. Пока Никита обходит стороной все возможные ямы, избегает спадов и шагает по графику «полтора очка за матч».

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Для команды Джона Купера, все больше впадающей в прямую зависимость от игры россиянина, его текущее состояние — настоящее спасение. Без магии Кучерова она не находилась бы сейчас в зоне wild card. Если «Молнии» по итогам 82 матчей впервые с 2017 года не попадут в плей-офф, то претензии можно будет предъявлять кому угодно, но только не их фронтмену.

Сейчас Кучеров и лучший снайпер, и лучший бомбардир, и лучший ассистент, и настоящий вожак «Тампы». По сути, Никита и есть нынешняя «Тампа», чье чемпионское окно в лучшем случае находится в режиме микропроветривания. Давайте зададим вопрос: шли бы сейчас парни Купера в кубковой восьмерке, не включи он режим зверя в третьем периоде вчерашнего матча с «Монреалем»?

Декабрь получился для 30-летнего нападающего по-настоящему продуктивным — 22 (11+11) очка в 14 матчах. При этом он не только сохранил первое место в списке лучших бомбардиров, но и вернулся в гонку за «Морис Ришар Трофи». Сейчас Кучерова с 26 голами в списке лучших снайперов на три шайбы опережает лишь Остон Мэттьюс.

А вот в рубке за «Арт Росс» Никиту поджимает Нэйтан Маккинон, который набрал в прошлом месяце не менее мощный ход и теперь отстает от него всего на три очка. Взять сразу два индивидуальных трофея по итогам регулярного чемпионата россиянину будет архисложно. Однако такому Кучерову по силам многое.

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