16-летняя хоккеистка из России подарила Овечкину «забивную клюшку» для преодоления рекорда Гретцки

16-летняя воспитанница хоккейного клуба «Тамбов» Мария Кундашкина подарила нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину свою клюшку в качестве талисмана для помощи в преодолении рекорда Уэйна Гретцки.

Девочка пожелала хоккеисту поскорее установить новый рекорд и надеется, что клюшка, которой она забросила больше сотни шайб в разных юношеских турнирах, поможет россиянину больше забивать. Подарок принял и пообещал передать Овечкину представитель игрока Глеб Чистяков.

«Маша, я обещаю, что передам клюшку Саше и его маме Татьяне Николаевне. Скажу самые добрые слова о тебе. Спасибо большое, что ты так сопереживаешь за Сашу», — сказал Чистяков в эфире канала «7-17».

39-летнему Овечкину осталось забросить 20 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894).