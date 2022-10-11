17 из 49 опрошенных игроков НХЛ назвали Макдэвида главным претендентом на «Харт Трофи»

НХЛ провела опрос среди хоккеистов по поводу главного претендента на награду «Харт Трофи» в новом сезоне.

«Харт Трофи» вручают игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата.

17 из 49 опрошенных хоккеистов назвали фаворитом нападающего Коннора Макдэвида («Эдмонтон»). Второе место разделили фоврард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Колорадо» Кейл Макар, которые получили по 10 голосов.

По 2 голоса получили Никита Кучеров («Тампа»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Митч Марнер («Торонто»). По 1 голосу — у Артемия Панарина («Рейнджерс»), Джонатана Юбердо («Калгари»), Джека Хьюза («Нью-Джерси»), Клейтона Келлера («Аризона»), Романа Йоси («Нэшвилл») и Виктора Хедмана («Тампа»).

Ранее в опросе НХЛ 32 из 50 хоккеистов назвали «Колорадо» главным претендентом на победу в Кубке Стэнли.