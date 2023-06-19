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Сегодня, 16:21

17-летний канадец Бедард признан хоккеистом года по версии ИИХФ

Виталий Косик
Корреспондент
Коннор Бедард.
Фото Global Look Press
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Канадский форвард Коннор Бедард признан лучшим игроком года по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).

17-летний нападающий является фаворитом предстоящего драфта НХЛ.

Помимо Бедарда в список претендентов на приз входили нападающие Андерс Амбюль (Швейцария), Адам Фантилли (Канада), Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), защитник Мориц Зайдер (Германия) и вратарь Артур Шилов (Латвия).

17-летний хоккеист в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира с 23 очками (9 шайб и 14 передач). Также нападающий был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим мирового первенства и включен в команду всех звезд по версии СМИ.

Бедард выступает за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея, набрав 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

Источник: ИИХФ
Хоккей
НХЛ
Сборная Канады по хоккею
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