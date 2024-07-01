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Сегодня, 08:58

Выбранный «Флоридой» на драфте-2024 Горбунов рассказал, какие вопросы ему задавали скауты клубов

Руслан Минаев
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Нападающий «Белых Медведей» Степан Горбунов рассказал об общении со скаутами клубов НХЛ перед драфтом-2024. Форвард был выбран «Флоридой» под общим 169-м номером.

«Зачастую все команды спрашивали базовые вопросы: где работают родители, какие сильные и слабые стороны, по моему мнению, есть в моей игре и так далее. Из интересных были вопросы: «Почему именно мы должны тебя задрафтовать?», «Какие два самых грустных и печальных момента в твоей жизни?», «Если бы был животным, рыбой или насекомым, с кем бы мог себя сравнить в жизни и в хоккее?» — цитирует игрока «РБ Спорт».

17-летний россиянин в прошлом сезоне набрал 22 (10+12) очка в 40 играх МХЛ.

Источник: РБ Спорт
НХЛ
ХК Белые медведи
ХК Флорида Пантерз
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