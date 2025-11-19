Сегодня, 14:40
Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини набрал 30 (13+17) очков в первых 20 матчах сезона НХЛ-2025/26.
19-летний канадец оформил хет-трик в ворота «Юты» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате.
Селебрини стал четвертым тинейджером (игроком до 20 лет), кто набрал 30 очков в первых 20 матчах сезона НХЛ. Ранее такое достижение покорилось Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.
В прошлом сезоне Селебрини провел дебютный сезон в лиге — в 70 играх он набрал 63 (25+38) очка.
_Металлург_
Может будет, а может и нет. По паре чезонов предсказывать будующее человека занятие неблагодарное. Сожет случиться и так, что лет через 5 будем говорить что он мог стать одним из лучших.
19.11.2025
oleg.bob
Будет одним из лучщих в истории!
19.11.2025