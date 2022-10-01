20-летний Гущин забросил вторую шайбу в предсезонке НХЛ

«Сан-Хосе» увеличил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Вегаса».

На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Даниил Гущин. Для 20-летнего россиянина это вторая шайба в этой предсезонке.

В прошлом сезоне 20-летний россиянин сыграл 3 матча за фарм-клуб в АХЛ, а также набрал 71 (41+30) очко в 42 матчах за «Ниагар АйсДогс» в ОХЛ.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Шаркс» в первом матче сыграет против «Нэшвилла» (7 октября), а «Вегас» — с «Кингз» (16 октября).