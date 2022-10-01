Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:12

20-летний Гущин забросил вторую шайбу в предсезонке НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сан-Хосе» увеличил преимущество в предсезонном матче НХЛ против «Вегаса».

На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Даниил Гущин. Для 20-летнего россиянина это вторая шайба в этой предсезонке.

В прошлом сезоне 20-летний россиянин сыграл 3 матча за фарм-клуб в АХЛ, а также набрал 71 (41+30) очко в 42 матчах за «Ниагар АйсДогс» в ОХЛ.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Шаркс» в первом матче сыграет против «Нэшвилла» (7 октября), а «Вегас» — с «Кингз» (16 октября).

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Панарин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Гущин оформил дубль в матче против «Вегаса»