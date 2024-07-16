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Сегодня, 19:51

40-летний Джо Павелски объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев
Джо Павелски.
Фото Global Look Press
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Нападающий Джо Павелски объявил о завершении игровой карьеры, сообщает пресс-служба НХЛ.

40-летний американец последние пять сезонов играл за «Даллас».

Павелски провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков. В Кубке Стэнли на его счету 143 (74+69) очка в 201 матче.

Форвард был выбран под общим 205-м номером на драфте НХЛ-2003. За карьеру он играл в «Сан-Хосе», минском «Динамо» и «Далласе».

Павелски четыре раза вызывался на Матч всех звезд НХЛ и один раз попал во вторую сборную всех звезд лиги.

Джо Павелски
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
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