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НХЛ

22 апреля 2012, 08:12

"Сент-Луис" - в четвертьфинале, "Флорида" и "Оттава" вышли вперед в своих сериях

Никита ЛУКЬЯНОВ
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НХЛ

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1/8 финала

Пятые матчи

Восточная конференция

"Флорида" - "Нью-Джерси" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:  Верстиг - 2 (Уайсс, Кэмпбелл), 24:00 (1:0 - бол.). Апшолл - 1 (Верстиг, Маттиас), 53:17 (2:0). Копецки - 1, 59:26 (3:0 - п.в.).

Вратари: Теодор - Бродер (57:47 - 59:26).

Наши: Куликов (16:24/2/0) - Ковальчук (25:00/6/-2), Волченков (16:58/0/0).

Счет в серии: 3-2 (2:3, 4:2, 4:3, 0:4).

"Рейнджерс" - "Оттава" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:  Спецца - 1 (Стоун, Куба), 9:18 (0:1). Спецца - 2 (Конопка), 59:04 (0:2 - п.в.).

Вратари: Лундквист (58:43 - 59:04, 59:15 - 59:55) - Андерсон.

Счет в серии: 2-3 (4:2, 2:3 ОТ, 1:0, 2:3 ОТ).

Наши: Анисимов (08:45/0/0) - Гончар (26:24/0/+1).

Западная конференция

"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Торнтон - 2 (Винник, Митчелл), 39:19 (0:1). Лангенбрюннер - 1 (Никол, Соботка), 51:16 (1:1). Перрон - 1 (Пьетранджело, Оши), 52:01 (2:1). Макдональд - 4 (Берглунд, Пьетранджело), 59:21 (3:1 - п.в.).

Вратари: Эллиотт - Ниеми (58:34 - 59:21).

Счет в серии: 4-1 (2:3 ОТ, 3:0, 4:3, 2:1)

Источник: sport-express.ru
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