"Сент-Луис" - в четвертьфинале, "Флорида" и "Оттава" вышли вперед в своих сериях

НХЛ Плей-офф 1/8 финала Пятые матчи Восточная конференция "Флорида" - "Нью-Джерси" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Верстиг - 2 (Уайсс, Кэмпбелл), 24:00 (1:0 - бол.). Апшолл - 1 (Верстиг, Маттиас), 53:17 (2:0). Копецки - 1, 59:26 (3:0 - п.в.). Вратари: Теодор - Бродер (57:47 - 59:26). Наши: Куликов (16:24/2/0) - Ковальчук (25:00/6/-2), Волченков (16:58/0/0). Счет в серии: 3-2 (2:3, 4:2, 4:3, 0:4). "Рейнджерс" - "Оттава" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Спецца - 1 (Стоун, Куба), 9:18 (0:1). Спецца - 2 (Конопка), 59:04 (0:2 - п.в.). Вратари: Лундквист (58:43 - 59:04, 59:15 - 59:55) - Андерсон. Счет в серии: 2-3 (4:2, 2:3 ОТ, 1:0, 2:3 ОТ). Наши: Анисимов (08:45/0/0) - Гончар (26:24/0/+1). Западная конференция "Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Голы: Торнтон - 2 (Винник, Митчелл), 39:19 (0:1). Лангенбрюннер - 1 (Никол, Соботка), 51:16 (1:1). Перрон - 1 (Пьетранджело, Оши), 52:01 (2:1). Макдональд - 4 (Берглунд, Пьетранджело), 59:21 (3:1 - п.в.). Вратари: Эллиотт - Ниеми (58:34 - 59:21). Счет в серии: 4-1 (2:3 ОТ, 3:0, 4:3, 2:1)