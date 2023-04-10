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Сегодня, 21:00

5 россиян включили в список претендентов на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Издание The Athletic включило 5 российских вратарей в число претендентов на «Везина трофи» — награду, которая вручается лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

В число претендентов вошли «Илья Сорокин» («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тамба-Бэй»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Самсонов («Торонто») и Александр Георгиев («Колорадо»).

Шестеркин является действующим обладателем награды. Россиянам четырежды вручали «Везина трофи». Василевский побеждал в 2019 году, а Сергей Бобровский становился победителем дважды — в 2013 и в 2017 годах.

Александр Георгиев
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
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