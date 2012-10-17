Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

17 октября 2012, 01:50

Игроки НХЛ впервые не получили зарплату

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Telegram Дзен

Хоккеисты НХЛ не получили свою первую зарплату в новом сезоне: 15 октября всем игрокам должны были быть осуществлены контрактные выплаты, но этому помешал локаут.

Регулярный чемпионат за океаном длится 185 дней, и в минувший понедельник игроки должны были получить 1/37 своей годовой зарплаты. Так, у самого дорогого игрока в сезоне-2012/13 Ильи Ковальчука эта выплата составила бы 297 тысяч долларов, за вычетом налогов и условного депонирования - отчисления в резервный фонд. Евгений Малкин и Александр Овечкин недосчитались 243 тысяч (годовой оклад - 9 миллионов у каждого), Эрик Стаал должен был получить 229 тысяч долларов, а Джейсон Спецца - 216 тысяч.

Команды "маленького" рынка терпят меньшие убытки, не выходя на лед, именно поэтому для скромных клубов локаут оказывается менее разрушительным. Вместе с тем, по оценкам вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли, локаут уже стоил лиге 250 миллионов долларов. (The Hockey News)

Обсудить
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Локаут в НХЛ
Локаут в НХЛ официально завершен
Сергей Костицын: "Было бы здорово когда-нибудь вернуться в Омск"
Профсоюз игроков начал 36-часовое голосование по новому коллективному соглашению
Из России с любовью, или И это прихватите!
Последний герой
Илья Ковальчук: "Хочется остаться в Питере, но у меня есть обязательства в НХЛ"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сезон в НХЛ может стартовать 2 ноября

Агент Кросби готовит турне звезд НХЛ