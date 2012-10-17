Игроки НХЛ впервые не получили зарплату

Хоккеисты НХЛ не получили свою первую зарплату в новом сезоне: 15 октября всем игрокам должны были быть осуществлены контрактные выплаты, но этому помешал локаут.

Регулярный чемпионат за океаном длится 185 дней, и в минувший понедельник игроки должны были получить 1/37 своей годовой зарплаты. Так, у самого дорогого игрока в сезоне-2012/13 Ильи Ковальчука эта выплата составила бы 297 тысяч долларов, за вычетом налогов и условного депонирования - отчисления в резервный фонд. Евгений Малкин и Александр Овечкин недосчитались 243 тысяч (годовой оклад - 9 миллионов у каждого), Эрик Стаал должен был получить 229 тысяч долларов, а Джейсон Спецца - 216 тысяч.

Команды "маленького" рынка терпят меньшие убытки, не выходя на лед, именно поэтому для скромных клубов локаут оказывается менее разрушительным. Вместе с тем, по оценкам вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли, локаут уже стоил лиге 250 миллионов долларов. (The Hockey News)