60 российских хоккеистов сыграли в сезоне НХЛ впервые за последние 19 лет

Впервые за последние 19 лет в сезоне НХЛ сыграли 60 российских хоккеистов, сообщает Quant Hockey.

Нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин дебютировал в североамериканской лиге в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (7:2). В этой встрече 21-летний форвард забил гол.

Гущин стал 60-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в сезоне-2022/23. Не менее одной игры в нынешнем сезоне провели 12 вратарей, 15 защитников и 33 нападающих.

В предыдущий раз 60 и более россиян провели хотя бы 1 матч в НХЛ в сезоне-2003/04. В сезоне-2000/01 в лиге сыграли 72 российских хоккеиста, что является рекордом.