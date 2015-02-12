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НХЛ

12 февраля 2015, 20:47

Руссель дисквалифицирован на две игры за удар соперника в горло

Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий "Далласа" Антуан Руссель дисквалифицирован на две игры за удар соперника клюшкой в горло, информирует официальный сайт лиги. Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном" (5:3). Руссель получил пятиминутное удаление. Защитник "Бостона" Адам Маккуэйд, получивший удар, смог продолжить игру, избежав повреждений. Отметим, что в ноябре Руссель был оштрафован на пять тысяч долларов за удар в лицо защитнику "Сан-Хосе" Джастину Брауну.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 54 матча, в которых набрал 33 (11+22) очка.

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