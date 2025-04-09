895 школьников посетили первую тренировку «Вашингтона» после рекордной шайбы Овечкина

895 школьников посетили первую тренировку «Вашингтона» после рекордного гола капитана команды Александра Овечкина.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, опередив Уэйна Гретцки (894).

Тренировку в комплексе MedStar Capitals Iceplex посетили ученики четвертых и пятых классов из пяти школ округа Арлингтон, в котором расположена арена. Дети эмоционально встретили Овечкина, когда тот выходил на арену. Хоккеист поприветствовал болельщиков, а затем повторил прыжок на лед, которым отпраздновал свой рекордный гол.

«Вашингтон» проведет следующий матч 11 апреля дома против «Каролины».

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