90,6 процента команд выигрывали Кубок Стэнли после того, как вели в серии 2-0

«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2. Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса».

90,6 процента команд выигрывали Кубок Стэнли после того, как вели в серии 2-0 с момента введения системы из 7 матчей в плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ.

Общий рекорд таких команд составляет 48-5. При этом, 92,7 процента команд выигрывали серии после того, как одержали две первые победы дома.

Система из 7 матчей в серии была введена в НХЛ в 1939 году.

Третий матч финальной серии «Флорида» — «Вегас» пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.