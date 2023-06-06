Сегодня, 11:33
«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2. Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса».
90,6 процента команд выигрывали Кубок Стэнли после того, как вели в серии 2-0 с момента введения системы из 7 матчей в плей-офф, сообщает пресс-служба НХЛ.
Общий рекорд таких команд составляет 48-5. При этом, 92,7 процента команд выигрывали серии после того, как одержали две первые победы дома.
Система из 7 матчей в серии была введена в НХЛ в 1939 году.
Третий матч финальной серии «Флорида» — «Вегас» пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.