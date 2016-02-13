"Тампа" взяла верх над "Нэшвиллом", Кучеров набрал 2 очка

"Тампа-Бэй" переиграла в матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" со счетом 4:3 в овертайме. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Тайлер Джонсон, забросивший победную шайбу. Его партнер по команде россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Голевой пас также на счету Никиты Нестерова.

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"Тампа-Бэй" – "Нэшвилл" – 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Фишер – 8 (Арвидссон, Экхольм), 9:40 – 0:1. Браун – 7 (Филппула, Шустр), 28:22 – 1:1. КУЧЕРОВ – 22 (НЕСТЕРОВ, Бишоп), 30:07 – 2:1. Нил – 20 (Йоси, Джэкмен), 44:01 – 2:2. Форсберг – 18 (Рибейро, Йоси), 47:46 – 2:3. Стэмкос – 22 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 59:33 – 3:3. Джонсон – 8 (Хедман, Стэмкос), 61:04 – 4:3.

Вратари: Бишоп (59:00 – 59:33) – Ринне.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 28 (9+11+7+1) – 30 (11+13+6+0).

Наши: Кучеров (16:56/1/0), Наместников (15:54/0/0), Нестеров (13:57/2/+1) – -.

Тампа. Amalie Arena.