Фокс — о выходе «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ: «Это грандиозно»

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал выход команды в плей-офф. Фокс 27 марта забил победный гол в овертайме матча с «Филадельфией» (6:5 ОТ).

«Это грандиозно. Выход в плей-офф — это то, что мы планировали сделать с начала года. Думаю, это первый шаг для нас. Впереди еще десять игр, в которых нужно сохранять остроту и не сбавлять обороты. Мы хотим продолжать набирать очки и подготовиться к плей-офф», — приводит слова Фокса пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 100 очков в 72 матчах и занимает первое место на «Востоке».