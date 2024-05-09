Нападающий «Северстали» Лишка назвал «Бостон» одним из фаворитов Кубка Стэнли

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка оценил шансы «Бостона» на победу в Кубке Стэнли.

«В первом раунде мне было интересно наблюдать за «Бостоном» и «Торонто». Очень интересная серия и захватывающая концовка в овертайме. Можно ли «Брюинз» считать одними из главных фаворитов Кубка Стэнли? Да, у них хорошая команда. Но мне также нравится «Колорадо». «Рейнджерс» тоже хорошо играют», — приводит слова Лишки Legalbet.

«Торонто» уступил «Бостону» в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3-4. Во втором раунде «Брюинз» играют с «Флоридой» (1-1).