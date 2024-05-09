Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:02

Нападающий «Северстали» Лишка назвал «Бостон» одним из фаворитов Кубка Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка оценил шансы «Бостона» на победу в Кубке Стэнли.

«В первом раунде мне было интересно наблюдать за «Бостоном» и «Торонто». Очень интересная серия и захватывающая концовка в овертайме. Можно ли «Брюинз» считать одними из главных фаворитов Кубка Стэнли? Да, у них хорошая команда. Но мне также нравится «Колорадо». «Рейнджерс» тоже хорошо играют», — приводит слова Лишки Legalbet.

«Торонто» уступил «Бостону» в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3-4. Во втором раунде «Брюинз» играют с «Флоридой» (1-1).

Источник: Legalbet
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
0
Читайте также
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Морис — о победе над «Бостоном»: «Мне понравилось, как «Флорида» вышла на матч»