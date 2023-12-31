Агент Овечкина: «Надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками»

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» оценил игру россиянина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:3 Б).

«Команда, к сожалению, не смогла выиграть, но взяла очки. Гол Саши был крайне важен в этом аспекте. Я надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками», — сказал Чистяков «СЭ».

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 41 очком — на седьмой строчке «Запада».