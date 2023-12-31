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НХЛ

Сегодня, 10:40

Агент Овечкина: «Надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» оценил игру россиянина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:3 Б).

«Команда, к сожалению, не смогла выиграть, но взяла очки. Гол Саши был крайне важен в этом аспекте. Я надеюсь, Саша и дальше будет нас радовать голами и подарками», — сказал Чистяков «СЭ».

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 41 очком — на седьмой строчке «Запада».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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