Агент Бабаев оценил старт сезона Овечкина и Малкина в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил старт сезона в НХЛ российских нападающих Александра Овечкина из «Вашингтона» и Евгения Малкина из «Питтсбурга».

«Никакого удивления нет. И это никак не связано с Сашей, потому что я считаю, что «Вашингтон» очень плохо работает на рынке. Команду надо обновлять. Ушел Лавиолетт, Бэкстрем приостановил карьеру. Пришел новый тренер Карбери, причем видно, что обстановка в команде очень хорошая. Думаю, всем нравится работать с ним», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

38-летний Овечкин в текущем сезоне забросил 2 шайбы в 11 матчах. При этом он не может отличиться уже в пяти встречах подряд. У Малкина 14 (7+27) очков 11 встречах.