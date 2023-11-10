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НХЛ

Сегодня, 10:04

Агент Бабаев оценил старт сезона Овечкина и Малкина в НХЛ

Виктория Кравченко
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Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил старт сезона в НХЛ российских нападающих Александра Овечкина из «Вашингтона» и Евгения Малкина из «Питтсбурга».

«Никакого удивления нет. И это никак не связано с Сашей, потому что я считаю, что «Вашингтон» очень плохо работает на рынке. Команду надо обновлять. Ушел Лавиолетт, Бэкстрем приостановил карьеру. Пришел новый тренер Карбери, причем видно, что обстановка в команде очень хорошая. Думаю, всем нравится работать с ним», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

38-летний Овечкин в текущем сезоне забросил 2 шайбы в 11 матчах. При этом он не может отличиться уже в пяти встречах подряд. У Малкина 14 (7+27) очков 11 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-babaev-vyskazalsya-o-starte-sezona-ovechkina-i-malkina-v-nkhl-303946/
Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
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