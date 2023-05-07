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Сегодня, 15:42

Бабаев: «Воронков может быстро адаптироваться к НХЛ»

Мария Гусева
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Агент Шуми Бабаев рассказал, почему «Коламбус» является хорошим вариантом для российского нападающего Дмитрия Воронкова.

«В «Коламбусе» российские хоккеисты быстро адаптируются, — цитирует Legalbet Бабаева. — Вспомните Бобровского, Панарина, сейчас Марченко. Воронков молодец, надо пользоваться шансом и пройти этот путь. Не вижу никаких проблем. Он всегда в борьбе, такая напористость его козырь. Быстро привыкнет к новым правилам, игре, динамике. Он много удаляется? Судьи везде разные и трактуют эпизоды по своему. Думаю, Воронков может быстро адаптироваться к Национальной хоккейной лиге».

«Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвертом раунде под общим 114-м номером. 22-летний россиянин подписал с клубом двухлетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Воронков играл за «Ак Барс». Он набрал 31 (18+13) очко в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 (8+4) очков в 24 играх плей-офф

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
Шуми Бабаев
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