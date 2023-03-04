Агент Бабаев заявил, что игровой стиль «Бостона» подходит Орлову

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон», а также оценил его игру за новый клуб.

«Чем объясню результативность Орлова, после перехода из «Вашингтона»? Другая команда, другой стиль игры, который ему больше подходит. «Бостон» играет в его хоккей, ему комфортно. Он, как и команда, играет с шайбой, все время контролирует ее, они действуют на скорости, принимают верные решения. Диме есть от кого оттолкнуться, нападающие видят его, отдают на синюю линию. Здесь все именно в его формате хорошо сложилось», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 по 2023 год. В составе столичного клуба защитник провёл более 700 матчей и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.