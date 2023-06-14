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Сегодня, 11:53

Агент Барбашева рассказал о желании обладателя Кубка Стэнли остаться в «Вегасе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев хотел бы продолжить карьеру в команде, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

«Когда мы отклонили контрактное предложение «Сент-Луиса» в феврале, то понимали, что Ваню обменяют, и пообещали, что он окажется в команде, которая поборется за Кубок Стэнли, — цитирует Мильштейна ТАСС. — «Вегас» всегда очень импонировал Ване, он хотел играть там. Он был рад обмену, вышел совсем на другой уровень, играя с великолепными партнерами».

Агент заявил, что через несколько дней обсудит с россиянином все варианты продолжения карьеры.

«Ему очень здесь нравится, он становится свободным агентом, по большому счету впервые в карьере. Мы с Ваней во время плей-офф не обсуждали дальнейшие шаги. Обязательно несколько дней спустя обсудим все варианты, он однозначно хотел бы остаться здесь, но мы будем обсуждать. До 1 июля мы можем общаться только с «Вегасом», а если Ваня не примет предложение, он выйдет на рынок свободных агентов, мы выслушаем другие команды, которые хотели бы иметь его в составе», — добавил Мильштейн.

Барбашев перешел в «Вегас» в феврале 2023 года в результате обмена из «Сент-Луиса». В июле 27-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом.

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».

Источник: ТАСС
Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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