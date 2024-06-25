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Сегодня, 14:35

Агент Бобровского — о статье ИИХФ: «Это написал нездоровый человек»

Зарина Халимхонова
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Александр Черных, агент голкипера Сергея Бобровского, в разговоре с «СЭ» прокомментировал статью Международной федерации хоккея (ИИХФ) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой не были указаны российские игроки.

«Если болельщики и партнеры не признали ли бы российских хоккеистов, для меня это было бы ужаснее, чем-то, что вытворяют чиновники. Кто это сделал? Может, нездоровый человек написал эту статью. Главное, все признают труды наших хоккеистов. Если один-два человека, бог с ним, это не проблема. Семеро одного не ждут. Все равно имена российских хоккеистов будут фигурировать везде. На это не нужно обращать внимание. Искренне рад за достижение парней. Они — молодцы! Это историческое достижение не только для клуба, но и для всех ребят. Они действительно этого заслуживают», — сказал Черных «СЭ».

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей. Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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